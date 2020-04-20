Президент Турции Реджеп Эрдоган вводит в 31 провинции страны четырехдневный комендантский час - с 23 по 26 апреля.

Такие меры в борьбе против Covid-19 в стране он считает действенными, особенно с учетом священного для мусульман месяца поста Рамадан, который в этом году пройдет с 24 апреля по 24 мая.

Об этом сообщает Hurriyet Daile News.

Цель состоит в том, чтобы уменьшить распространение вспышки таким образом, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни после праздника Рамадан, объяснил лидер Турции. В своем обращении к нации Эрдоган заявил, что комендантский час вступит в силу 23 апреля и закончится в полночь 26 апреля.

По сообщениям Минздрава Турции, за последние сутки в стране диагностировано 4674 новых случая заражения Covid-19, таким образом, общее число инфицированных превысило порог в 90 тысяч человек, 123 пациента с коронавирусом умерли, 1454 человека вылечились.

На прошлой неделе министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что принятые Анкарой ограничительные меры в борьбе с распространением коронавируса, в том числе комендантский час, привели к существенным успехам.

Напомним, 12 апреле глава МВД Турции ушел в отставку из-за провала комендантского часа.

Как сообщала "Страна", Турция откроет пляжный сезон в мае, министр туризма полагает, что пандемия к этому моменту успокоится.

Также стало известно, что в Европе количество зараженных коронавирусом превысило миллион человек.