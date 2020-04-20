В сидящей на карантине украинской столице все больше фиксируется бытовых имущественных преступлений. Это, видимо, связано с повышением безработицы и отсутствием возможности легально заработать. Одно из таких злодеяний произошло в Печерском районе.

О нем "Страна" узнала из собственных источников в полиции.

На выходных с заявлением о квартирной краже к правоохранителям обратилась киевлянка, сдававшая свою квартиру в доме на улице Соловцова. Арендатором был молодой человек. Как выяснилось, он остался без работы и решил продать кое-что из бытовой техники, установленной в арендованной квартире. А так как ценных вещей в скромной квартире особо не было, парень скрутил в ванной 60-литровый бойлер для нагрева воды стоимостью 8 тысяч гривен и сдал его в ломбард.

После того как хозяйка обнаружила пропажу водонагревательной техники, квартиросьемщик в жилище не появлялся. Как оказалось, он забрал оттуда свои вещи вместе с хозяйским бойлером и не расплатился за последний месяц проживания.

Теперь предприимчивому парню, которого сейчас разыскивает полиция, грозит по ч.1 ст.185 УК Украины до 3 лет тюрьмы за кражу.

Неделю назад "Страна" рассказывала о том, что юноша на сутки арендовал квартиру, устроил в ней разгром и украл ценную технику.

Также мы писали о мошенничестве в Киеве с арендой квартир.