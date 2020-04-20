В Италии в первый раз с момента начала эпидемии коронавируса снизилось число выявленных за сутки новых заболевших COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент гражданской обороны страны.

За минувшие сутки вирус подхватили 2 256 итальянцев. Для сравнения, 19 апреля таких было 3047. Общее число зараженных составляет 108 237 человек.

Также уменьшается число пациентов в палатах интенсивной терапии. Лечение в отделениях интенсивной терапии получают 2 573 жителей Италии - это на 62 человека меньше, чем днем ранее.

В целом в Италии число тех, кто сдал положительный тест на коронавирус, составляет 181 228 человек. Сюда входят те, кто болеет сейчас, кто уже выздоровел или умер.

Вирус унес жизни 24 114 заболевших итальянцев (за последние сутки - 454 человек). Выздоровели 48 877 человек, за сутки - 1 822 больных.

Положительные сдвиги наметились и в Великобритании. Там зарегистрировали самое низкое число смертей от коронавируса за последние две недели.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня пять стран Евросоюза сняли некоторые карантинные ограничения.