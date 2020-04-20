В Индии 6 иностранных туристов, в том числе украинец, прятались в пещере из-за коронавируса. Они пытались пересидеть эпидемию коронавируса в пещерах после того, как у них закончились деньги.

Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция обнаружила их и отправила на карантин. Среди прятавшихся в пещере были туристы из Франции, США, Украины, Турции и Непала. Они проживали в пещере с 24 марта. В настоящее время они помещены на 14-дневный карантин, хотя ни у одного не выявили симптомы коронавируса. Изначально туристы проживали в гостинице, но когда у них закончились деньги - скопили сумму, чтобы купить продукты и другие припасы.

Ранее в Индии первую смерть больного с коронавирусом подтвердили 12 марта.

Напомним, карантин в Индии должен был закончиться 15 апреля, но его продлили как минимум до 3 мая.

Как сообщала "Страна", в Индии ребенка назвали Санитайзер, чтобы не забыть о трудностях коронавируса.