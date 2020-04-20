Власти Баварии собираются объявить об отмене традиционного пивного фестиваля "Окторберфест-2020" в этом году.

Об этом должны сообщить утром 21 апреля на пресс-конференции премьер-министр Баварии Маркус Зедер и мэр Мюнхена Дитер Райтер.

Как сообщает издание Bild, об этом журналисты узнали от своих источников. Ранее Зедер уже заявлял, что проведение "Октоберфеста", который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября находится на грани.

В прошлом году на празднике в общей сложности побывало 6 млн посетителей. Обычно все залы фестиваля с утра до вечера переполнены людьми. Это может быть не безопасно в условиях пандемии коронавируса.

Власти Мюнхена в свою очередь отвергли предложение провести "Октоберфест лайт" - только для местных жителей.

Как сообщала "Страна", в Германии решили продлить ограничения из-за коронавируса до 3 мая, когда в стране выздоровели более половины заболевших Covid-19.

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