Майские контракты на американскую WTI нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигли отрицательных значений впервые в истории человечества. Пока начинала писаться эта новость, нефть стоила минус $20 за баррель, а к окончанию работы над ней опустилась до показателя -55.

Как объясняет Telegram-канал "Политика Страны", срок действия майских контрактов истекает во вторник, поэтому их сейчас и распродают, "как в последний день".

В то же время следующий по сроку контракт WTI - с поставкой в июне - торгуется уже по цене $21,37 за баррель, что на 15% ниже уровня на закрытие рынка в пятницу. То есть он до нуля пока не опускается.

Но если переизбыток нефти на рынке сохранится и дальше, то и на июньскую нефть также начнется сильное падение.

Ранее "Страна" объясняла, что значит падение цены до отрицательных отметок.

Напомним, 12 апреля страны - члены ОПЕК+ договорились о снижении добычи черного золота на 9,7 миллионов баррелей в сутки.