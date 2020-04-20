В Житомирской области по состоянию на 20 апреля остается два нелокализованных очага лесных пожаров - в Овручском и Словечанском лесхозах.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"Силами ГосЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 2 лесных хозяйств (Овручского и Словечанского) по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. Остается 2 не локализованных очага горения (№1 вблизи сел Жолудевка и Журба, №2 вблизи сел Островы и Мацки), на которых сосредоточены основные силы и средства. На других ячейках продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 1069 человек и 155 единиц техники, из них от ГосЧС - 176 человек личного состава и 41 единица техники.

Как сообщала "Страна", погорельцы в Житомирской области получат компенсацию в 25 миллионов после пожаров.

Ранее появилось фото, как пожарная машина чуть не рухнула с деревянного моста в Житомирской области.

Также спасатели показали карту, где борются с огнем в Житомирской и в Киевской областях.