В Беларуси, где сегодня около трети учеников вернулись в открытые после каникул и карантина школы, число умерших с коронавирусом выросло до 51, заболевших - 6264 человек.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения Беларуси.

По данным на 20 апреля зарегистрированы 6264 человека с положительным тестом на Covid-19: в Брестской области - 185, Витебской - 1504, Гомельской - 322, Гродненской - 176, Минской - 789, Могилевской - 265, Минске - 3023.

Выписаны в связи с выздоровлением 514 человек. В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 92 человека. Умер 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

По информации ведомства, с начала февраля в Беларуси проведено 102 тысячи 556 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах, проводят проверку тестов на Covid-19. "На этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене", - подчеркнули в министерстве.

В середине апреля Беларусь обогнала Украину по количеству заразившихся коронавирусом.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как врачи запугивают президентов коронавирусом.