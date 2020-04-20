Краново-монтажное судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое плыло достраивать газопровод "Северный поток – 2", сменило курс и сейчас направляется в сторону Египта.

Об этом свидетельствуют данные на портале Myshiptracking от 19 апреля.

По информации сайта, корабль вышел из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и плывет в египетский Порт-Саид. Сейчас судно находится в Атлантическом океане.

С 2016 года "Академик Черский" находится в эксплуатации российского ООО "Газпром флот".

Как писала "Страна", в феврале судно покинуло дальневосточный порт Находка и последовало в Сингапур. После этого "Академик Черский" обогнул Африку и направлялся в Балтийское море на достройку газопровода. Но теперь, как видим, он плывет совсем в другую сторону.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено в любом случае.