В Великобритании за минувшие сутки скончались 449 пациентов с коронавирусом. Это самый низкий суточный показатель за последние две недели.

Данные сообщила британская газета The Sun.

По данным Минздрава Великобритании, всего в стране умерли 16 тысяч 509 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Однако число инфицированных продолжает расти. За сутки в Великобритании выявили 4 676 новых случаев COVID-19. В общей сложности положительный тест на новый вирус сдали 124 тысячи 743 жителя страны.

Между тем премьер-министр Борис Джонсон, который еще не вернулся к работе после заражения коронавирусом, с осторожностью относится к перспективе ослабления мер против COVID-19 в Великобритании. Правительство обеспокоено из-за возможности нового пика заболеваемости.

Ранее "Страна" анализировала, почему в Британии одна из самых тяжелых ситуаций с коронавирусом в Европе.

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