В Ровенской области зафиксировали 22 новых случая заболевания Covid-19, в том числе у трех медработников. Всего в области 341 случай заболевания коронавирусом. Из них 11 летальных и 21 человек выздоровел.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

Из 22 новых случаев Covid-19 это: 16 жителей Ровно; 1 - сj Здолбуновского района (с.Новоселки) и 2 с г.Здолбунов; 1 из пгт Володимирца; 1 из Березновского района (с.Поляны) и 1 из г.Березное.

По словам Коваля, возраст заболевших - от 26 до 82 лет. Среди них врач и две медсестры Ровенской областной клинической больницы. В настоящее время в Ровенском областном лабораторном центре на проверке находятся около 20 проб для ПЦР-тестирования. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 341 случай заболевания коронавирусом. Из них 11 летальных и 21 человек выздоровел.

С 21 апреля на Ровенщине будут действовать специальные перевозки. 13 спецрейсов будут ездить по области для подвоза медицинских работников к месту работы. Такие маршруты будут курсировать с Костополя, Здолбунова, Мельничной и Дубно. Жителей пгт Тучина, Гощи, Квасилова, Клеваня и сел Решуцк, Здовбица, Хотинь, Тайкуры и Бармаки также будут довозить спецрейсами. С графиком маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

По состоянию на утро 20 апреля в Ровенской области зафиксировано 312 случаев заболевания Covid-19 (21 выздоровел).

Как сообщала "Страна", 9 апреля в Ровенской области за сутки коронавирус нашли еще у 15 человек.

По состоянию на 16 апреля в Ровенской области умерла восьмая жертва коронавируса и были обнаружены два десятка новых инфицированных.

Напомним, жителей Ровенской области призвали не выходить из дома все пасхальные выходные.