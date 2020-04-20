К 20:50 понедельника по киевскому времени цена на нефть американской марки WTI на торгах упала до сенсационно низкой отметки менее 1 доллара.

Еще в 16:30 по Киеву цена майских фьючерсов на WTI была на уровне $10,87 за баррель, опустившись с начала торгов на 40,5%. Таких низких показателей торгов не было в XXI веке - с декабря 1998 года.

Однако оказалось, что цене есть еще куда падать.

К 20:09 по Киеву цена майских фьючерсов на WTI обвалилась на 74,11% - до 4,73 доллара за баррель. А через считанные минуты обвалилась к отметке 2,5 доллара.

Перед самым закрытием цена упала почти до нуля, а затем и ниже нуля уйдя в отрицательные значения (-2 доллара)! То есть, если вы покупаете фьючерс на майскую нефть, то не вы платить должны, а вам доплатят.

Эксперты объясняют такое падение спекуляциями с целью успеть распродать фьючерсы до вторника. Сегодня последний день, когда можно продать майские фьючерсы.

"На самом деле это не реальная цена на нефть, а спекуляции производными ценными бумагами (деривативами), так как сегодня последний день когда можно продать майские фьючерсы, а потому их и сбывают за любые деньги. В тоже время июньские фьючерсы WTI стоят более 20 долларов, а сентябрьские - более 30 долларов. Но падение цен на майские фьючерсы очень красноречиво показывает настроение инвесторов относительно ценовых перспектив нефти", - пишет telegram-канал Политика Страны.

В пятницу цены удержались на отметке выше 17 долларов за баррель.

Ранее "Страна" приводила данные министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти в стране растут.