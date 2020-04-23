Сегодня, 23 апреля, отмечается Всеукраинский день психолога. Психолог - важная профессия, а беседа с такими специалистами полезна многим людям.

Психологи оказывают помощь детям, консультируют семейные пары, выслушивают и дают советы всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации: потерял близких, перенес тяжелую болезнь. Психологическую поддержку получают и люди, которые видели войну...

Возможно, обращаться к психологу в Украине пока не так популярно, как в Европе, США. Более того, недавний опрос показал, что украинцы ходят к экстрасенсам чаще, чем к психологам. Тем не менее, понемногу люди начинают привыкать к тому, чтобы обращаться за помощью к психологу.

День психолога отмечают как практикующие специалисты, так и студенты - будущие психологи. "Страна" подготовила красивые открытки, поздравления с днем психолога на русском и украинском языках, которые можно отправить коллегам и знакомым профессионалам. Дополнительно в этом материале мы собрали прикольные картинки о психологах, анекдоты и мемы.

Поздравления и приколы в день психолога

К психологам обращаются с проблемами и переживаниями. Психологи помогают сохранить семьи и уберечь людей от ошибок. Их мудрость и сопереживание достойны уважения. Спасибо за ваш труд. С днем психолога!

С легкостью в сознанье проникаешь,

Все проблемы вмиг ты устраняешь,

С легкостью берешься ты за дело,

Каждому помочь стремишься смело.

Психолог — это кто такой?

Особый человек! Он объяснит

Зависит от чего покой ваш и успех.

Даст он совет, что делать и как быть.

Расскажет, как покой душевный сохранить.

А если вдруг беда — опять к нему приди,

Во всех проблемах он поможет выходы найти.

Особым этим людям скажем мы особые слова:

Кружится от проблем пускай не ваша голова!

Расстройства, ссоры, огорченья — не для вас!

Успех, пусть рядышком всегда, а не на час!

Вся наша жизнь, словно гонка по кругу.

Как оградить себя от суеты?

Нужно найти настоящего друга.

Психолога-друга, такого как ты!

Истерзаны струны души,

Внутри накопились обиды:

Родные не поняли, не оценили,

А может, совсем не любили?

Знакомо? И так каждый день!

Психолог – тебе не впервой,

С победой домой возвращаться,

Желаем тебе, дорогой наш герой,

Энергий вновь наполняться!

У психологів багато турбот:

Всіх нас вислухати, всім дати поради.

У день психолога, нехай хоч раз в рік,

Але ми скажемо спасибі за це.

А ще потрібно їм побажати,

Щоб було всього і побільше:

Щоб радості був повний сад,

І щоб цвів він яскравіше і довше.

Щоб зірки сміялися з небес,

Щоб щастя навколо не закінчувалося.

Щоб життя була повним чудес,

І мрії нескінченно збувалися.

Душа — темний ліс, кажуть.

Відкинувши похмурий полог,

Знайде в душі (не навмання!)

Стежиночку психолог.

Щоб розібрати десятки драм,

Він пропонує теми

І зуміє підказати нам,

Як вийти з проблеми.

Він краще розуміє нас,

Чим ми себе часом.

З нетрів виведе часом

Дорожкою простою.

Ми сьогодні розуміємо

Як психологи потрібні,

І сердечно вітаємо всіх психологів країни!

У психолога: - Назовите ваши сильные стороны. - Я бегаю по утрам. - А ваши слабые стороны? - Мне почему-то кажется, что теперь все должны об этом знать.



- Що робити, коли мене хтось образив і зараз не хоче зі мною розмовляти? - Якщо вас хтось образив – напишіть йому листа і спаліть його! - Ну... гаразд. А з листом що робити?!





У родителей, которые воспитывают детей кнутом и пряником, вырастает побитый и толстый ребенок.

Как говорят в Одессе: "Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо!"