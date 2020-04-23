Сегодня, 23 апреля, отмечается Всеукраинский день психолога. Психолог - важная профессия, а беседа с такими специалистами полезна многим людям.
Психологи оказывают помощь детям, консультируют семейные пары, выслушивают и дают советы всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации: потерял близких, перенес тяжелую болезнь. Психологическую поддержку получают и люди, которые видели войну...
Возможно, обращаться к психологу в Украине пока не так популярно, как в Европе, США. Более того, недавний опрос показал, что украинцы ходят к экстрасенсам чаще, чем к психологам. Тем не менее, понемногу люди начинают привыкать к тому, чтобы обращаться за помощью к психологу.
День психолога отмечают как практикующие специалисты, так и студенты - будущие психологи. "Страна" подготовила красивые открытки, поздравления с днем психолога на русском и украинском языках, которые можно отправить коллегам и знакомым профессионалам. Дополнительно в этом материале мы собрали прикольные картинки о психологах, анекдоты и мемы.
Поздравления и приколы в день психолога
К психологам обращаются с проблемами и переживаниями. Психологи помогают сохранить семьи и уберечь людей от ошибок. Их мудрость и сопереживание достойны уважения. Спасибо за ваш труд. С днем психолога!
С легкостью в сознанье проникаешь,
Все проблемы вмиг ты устраняешь,
С легкостью берешься ты за дело,
Каждому помочь стремишься смело.
Психолог — это кто такой?
Особый человек! Он объяснит
Зависит от чего покой ваш и успех.
Даст он совет, что делать и как быть.
Расскажет, как покой душевный сохранить.
А если вдруг беда — опять к нему приди,
Во всех проблемах он поможет выходы найти.
Особым этим людям скажем мы особые слова:
Кружится от проблем пускай не ваша голова!
Расстройства, ссоры, огорченья — не для вас!
Успех, пусть рядышком всегда, а не на час!
Вся наша жизнь, словно гонка по кругу.
Как оградить себя от суеты?
Нужно найти настоящего друга.
Психолога-друга, такого как ты!
Истерзаны струны души,
Внутри накопились обиды:
Родные не поняли, не оценили,
А может, совсем не любили?
Знакомо? И так каждый день!
Психолог – тебе не впервой,
С победой домой возвращаться,
Желаем тебе, дорогой наш герой,
Энергий вновь наполняться!
У психологів багато турбот:
Всіх нас вислухати, всім дати поради.
У день психолога, нехай хоч раз в рік,
Але ми скажемо спасибі за це.
А ще потрібно їм побажати,
Щоб було всього і побільше:
Щоб радості був повний сад,
І щоб цвів він яскравіше і довше.
Щоб зірки сміялися з небес,
Щоб щастя навколо не закінчувалося.
Щоб життя була повним чудес,
І мрії нескінченно збувалися.
Душа — темний ліс, кажуть.
Відкинувши похмурий полог,
Знайде в душі (не навмання!)
Стежиночку психолог.
Щоб розібрати десятки драм,
Він пропонує теми
І зуміє підказати нам,
Як вийти з проблеми.
Він краще розуміє нас,
Чим ми себе часом.
З нетрів виведе часом
Дорожкою простою.
Ми сьогодні розуміємо
Як психологи потрібні,
І сердечно вітаємо всіх психологів країни!
У психолога: - Назовите ваши сильные стороны. - Я бегаю по утрам. - А ваши слабые стороны? - Мне почему-то кажется, что теперь все должны об этом знать.
- Що робити, коли мене хтось образив і зараз не хоче зі мною розмовляти? - Якщо вас хтось образив – напишіть йому листа і спаліть його! - Ну... гаразд. А з листом що робити?!
У родителей, которые воспитывают детей кнутом и пряником, вырастает побитый и толстый ребенок.
Как говорят в Одессе: "Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо!"