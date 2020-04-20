Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак мозга, улучшилось, врачи возобновили активное лечение.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь артистку можно вывозить в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам, тогда как раньше из-за ее плохого самочувствия это было невозможно, утверждает источник. Уточняется, что на всех этапах лечения рядом с Заворотнюк находится ее муж, фигурист Петр Чернышев.

Напомним, 3 апреля Заворотнюк исполнилось 49 лет. Впервые за время лечения она ответила подписчикам в Instagram. Комментарии в ответ на поздравления с днем рождения появились в ее личном аккаунте, а также на странице поддержки, который ведут близкие и друзья артистки.

В марте дочь Заворотнюк Анна прокомментировала состояние актрисы. "Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление", - отреагировала она на многочисленные вопросы.

Впервые информацию о диагнозе актрисы подтвердили в октябре прошлого года. Родственники и представители Заворотнюк ее состояние, как правило, не комментируют.