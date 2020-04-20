Утром 20 апреля под Киевом сняли блокпосты, на которых у проезжающих проверяли температуру в связи со вспышкой коронавируса.

Как передает корреспондент "Страны", больше при въезде в столицу замеры никто не производит.

Так, на Бориспольском шоссе сейчас нет ни медиков, ни скорой помощи, ни бронемашины. На дороге только дежурит полицейская машина. Причем за 10 минут правоохранители так никого и не остановили.

Напомним, блокпосты начали работу 16 апреля, что обернулось пробками и еще массой проблем как для водителей, так и для сотрудников проверочных пунктов. "Страна" подробно описывала, как была организована проверка температуры.

Мы также приводили слова Виталия Кличко, сообщившего, что блокпосты свернут в 22:00 в воскресенье, хотя изначально речь шла об их закрытии в понедельник.