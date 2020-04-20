Сегодня школы Беларуси открылись после удлиненных каникул из-за коронавируса. В первый день четвертой четверти вернулись около 30-40% учащихся.

Об этом сообщает государственное агентство БелТА. По словам пресс-секретаря Минобразования Людмилы Высоцкой, как и предполагалось, 30-40% учащихся пришли на занятия в школу. "В сельской местности, где эпидемиологическая обстановка спокойная, этот процент еще больше", - заявила она.

В министерстве образования Беларуси сообщают, что весенние школьные каникулы в школах начались 30 марта, они уже дважды продлевались из-за опасений распространения коронавируса. Высоцкая отметила, что особый акцент в учебных учреждениях сделан на соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

"Учащимся необходимо соблюдать социальную дистанцию, в классе - сидеть на расстоянии, исключить рукопожатия, минимизировать контакты, установить все необходимые дезсредства в столовой, санитарных комнатах и местах общего пользования. Родители и педагоги должны контролировать, как выполняются эти требования", - рассказала она.

В то же время Высоцкая отметила, что масочный режим в белорусских школах не введен. "Использование масок в школе носит рекомендательный характер", - отметила пресс-секретарь.

Также представитель Минобразования подчеркнула, что если утром у ребенка поднялась температура и он кашляет, то его нужно оставить дома и обратиться к врачу.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус и призвал не париться из-за болезни. Он также называет коронавирус "психозом" и рассказывает, как врачи запугивают президентов Covid-19.