Высокий уровень загрязнения воздуха может увеличить риск летального исхода в случае заражения коронавирусом или серьезно осложнять течение болезни Covid-19.

Об этом в интервью BBC заявила сотрудница Всемирной организации здравоохранения доктор Мария Нейра. Также об этом говорят несколько исследований.

"Мы сделаем карту городов с самым высоким уровнем загрязнения на основании информации из наших баз данных, чтобы проинформировать власти этих регионов, и они смогут подготовить план реагирования на эпидемию", - сказала Нейра.

По ее словам, речь идет в первую очередь о городах в странах Латинской Америки, Африки и Азии.

Согласно проведенному Университетом Гарварда (США) исследованию, уровень смертности от коронавируса на 15% выше в тех районах, где степень загрязнения воздуха росла в последнее время даже незначительно.

Такие же выводы сделали и сотрудники кафедры эпидемиологии Мюнхенского университета им. Людвига-Максимилиана в ФРГ. Профессор Аннет Петерс из этого университета утверждает, что "тяжесть протекания коронавирусной инфекции может усиливаться из-за наличия в воздухе загрязняющих частиц".

А в университете Сиены в Италии и университете Орхуса в Дании полагают, что между высоким уровнем загрязнения воздуха в северной части Италии и высокой смертностью от Covid-19 в этом регионе может быть связь. В частности, в Ломбардии и в Эмилии-Романьи смертность от коронавируса была около 12% по сравнению с 4,5% в других частях Италии.

"Высокая степень загрязнения в северной Италии должна рассматриваться как дополнительный фактор высокого уровня летальных случаев в этом регионе", - сказано в исследовании университетов, опубликованном в издании Science Direct.

Ранее в ВОЗ объясняли разницу в уровне смертности от коронавируса несколько другими факторами.

"Страна" также писала о странном открытии ученых: чем богаче страна, тем выше в ней смертность от коронавируса.