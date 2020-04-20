Российский спортсмен из Владивостока Дмитрий Якухный пробежал ультрамарафон в 100 километров за 12 часов вокруг кровати. Легкоатлет не нарушил режим полной самоизоляции и нашел время и место для спорта в небольшой комнате.

Якухный своим собственным примером показал, как можно организовать спортивный досуг дома. Марафон в сто километров он преодолел, находясь дома. Спортсмен поделился видео в Instagram, также его бег вокруг кровати опубликовал канал newsvlru в YouTube.

"Пошел восьмой час, приближаемся к отметке в 70 километров. Всем спорт, стоп коронавирусу, сохраняем режим самоизоляции", - сообщил Дмитрий, пока домочадцы снимали его достижение на видео.

В комментариях под постом в сети Инстаграм подписчики Дмитрия восхищаются его поступком: "Мощно", "Пример для всех нас", "Вы крутейший, низкий вам поклон".

Напомним, президент США Дональд Трамп также заявил, что спорт нужно возвращать и ему надоело смотреть старые матчи по телевизору.

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В Украине мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не разрешит спортсменам тренироваться в парках из-за эпидемии коронавируса.