Карантин, введенный в Украине из-за эпидемии коронавируса, продлят уже на этой неделе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как пишет канал, решение о продлении ограничительных мер после 24 апреля будет принято на этой неделе на заседании правительства.

При этом, как сказал Шмыгаль, на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - пояснил глава правительства.

Ранее "Страна" писала, что в Кабинете министров ожидают пика заражения коронавирусной инфекцией в начале мая.

Мы также сообщали, что сегодня пять стран Евросоюза снимают некоторые карантинные ограничения.