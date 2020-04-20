Руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса хотят привлечь к административной ответственности за отказ давать информацию народному депутату об уровне заработных плат в концерне. Соответствующий процесс уже запущен.

Об этом сообщил в своем Telegram народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Парламентарий обратился к Абромавичусу и предупредил его, что до 30 апреля у того есть время ознакомится со своими правами как правонарушителя и подписать административный протокол. После этого документы будут направлены в суд.

Качура также опубликовал свой запрос о зарплатах Абромавичусу и ответ Аппарата Верховной Рады, в котором говорится, что главе набсовета направлено разъяснение его прав и обязанностей как гражданина, который привлекается к административной ответственности.

Качура написал, что следующими на очереди после Абромавичуса будут руководители "Нефтегаза", "Укрпочты" и "Укрзализницы", которые также отказываются отвечать на депутатские запросы о своих зарплатах.

Ранее "Страна писала об отказе председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева предоставить Руслану Стефанчуку информацию о зарплатах руководства компании.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский назначил директора "Укрпочты" членом набсовета "Укрборонпрома".