В Почаеве на Пасху установили 13 заболевших Covid-19. Во вторник, 21 апреля, с 10:00 въезд и выезд в город закрывается, Почаев объявляют карантинной зоной.

Об этом сообщил первый замглавы Кременецкой районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Онишкевича, карантинная зона в Почаее Кременецкого района Тернопольской области закрывается на въезд и выезд с утра вторника, 21 апреля, в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. "Только состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ввиду резкого роста заболеваемости Covid-19 в Почаев с 10:00 21 апреля вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города", - написал Онишкевич.

Он отметил, что за минувшие сутки, 19 апреля, в Кременецком районе официально подтверждено 13 случаев заболевания Covid-19, все они приходятся на Почаеве.

Всего, согласно приведенной Онишкевичем инфографике, из 414 лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Тернопольской области на Кременецкий район приходится 42, а сам район по этому показателю находится на втором месте в области после Монастыринского.

Отметим, что в Почаеве находится Свято-Почаевская Лавра.

Ранее Тернопольские власти подозревали вспышку коронавируса в Почаевской лавре. Перед Пасхой здесь умер 76-летний монах, СМИ писали о том, что у него был коронавирус.

На Пасху полиция зафиксировала нарушения карантина в Почаевской и Святогорской Лавре.