Цена американской нефти марки WTI упала на торгах ниже 11 долларов за баррель. Таких низких показателей торгов не было с декабря 1998 года.

По состоянию на 16:30 по Киеву цена майских фьючерсов на WTI опустилась на 40,5% - до $10,87 за баррель. А июньские фьючерсы, которым предстоит торговаться еще около месяца, подешевели на 11,11% - до $22,25.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent опустилась на 6,2% - до $26,4 за баррель.



Сегодня днем цена на майские фьючерсы WTI достигала $12,48 за баррель, побив рекорд падения 21-летней давности.

Падение цен происходит на фоне распространения коронавируса и введения многими странами строгого карантина, а также несмотря на договоренность стран - членов ОПЕК+ от 12 апреля о снижении добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По словам аналитиков Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+ не способно компенсировать падение спроса в мире, хотя может привести к началу сокращения запасов во втором полугодии.

Сегодняшние цены можно сравнить с пятничными показателями.