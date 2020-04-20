Пожарные проводят ликвидацию нескольких очагов лесных пожаров в Чернобыльской зоне на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

По состоянию на 18:00 20 апреля удалось локализовать один очаг пожара вблизи села Корогод. Сейчас основные усилия направлены на тушение других трех участков вблизи села Рассоха, Кривая Гора, Рудьки и двух торфяников.

Принимаются все возможные меры, чтобы максимально пролить огнетушащими средствами отдельные очаги тления травяного настила, пней, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения образования новых в районе вышеуказанных сел, говорится в сообщении.

В ликвидации очагов возгорания задействованы три вертолета и тяжелая инженерная техника. В настоящее время в Чернобыльской зоне скорость ветра достигает 23 км/ч (чуть более 6 м/с, - Ред.), радиационная ситуация находится под контролем, контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены.

Как сообщала "Страна", журналист показал фото 12 сгоревших сел под Чернобылем и перечислил их названия.

Ранее спасатели показали, как им приходится прорываться через огненный коридор в Чернобыльской зоне.

Напомним, экс-глава ГосЧС назвал условие, при котором пожары в Чернобыльской зоне будут угрожать ядерным захоронениям.