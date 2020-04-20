Иллюстратор, кинорежиссер и мультипликатор, один из создателей "Тома и Джерри" Джин Дейч скончался в Праге. Причина смерти не уточняется. Дейчу было 95 лет.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Джин Дейч выступил режиссером тринадцати эпизодов мультипликационного сериала "Том и Джерри", а также работал над мультсериалом "Морячок Папай". Помимо этого, он создал мультфильмы "Манро" и "Нудник", а также мультсериал "Том Тэррифик". Короткометражный "Манро", вышедший в 1960 году, получил премию "Оскар".

Согласно сообщениям, американский иллюстратор скончался в четверг вечером в своей квартире в Праге. Его чешский издатель Петр Химмель подтвердил эту новость в Associated Press, сказав, что смерть Дейча была "неожиданной".

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