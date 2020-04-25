Сегодня, 25 апреля, отмечается международный День дочери. Праздник учрежден для того, чтобы привлечь внимание общественности, чиновников, педагогов и каждой конкретной семьи к проблемам девочек подросткового возраста.

Сегодняшний праздник призывает более чутко относиться к своим дочерям. Причем, не только юным, но уже и взрослым - возможно, они уже и сами стали мамами, но, как и прежде, нуждаются в заботе, теплоте и любви.

По случаю этого праздника "Страна" подготовила красивые открытки, прикольные картинки, поздравления с Днем дочери на русском и украинском языках, в прозе и стихах. Их можно подарить и своим маленьким, и уже большим дочерям - напомнить им о том, насколько они важны и делают жизнь близких лучше.

Поздравления с Днем дочери 2020

Доченька! Ты у меня самая лучшая, самая красивая и самая умная! Желаю, чтобы твои глаза всегда были наполнены счастьем. Я горжусь тобой! С Днем дочери!

Любимая доченька, ты самый важный для меня человек на всем свете! Желаю тебе побольше поводов для улыбок и счастья. Ты всегда можешь рассчитывать на мое плечо.

Любимая! Поздравляем тебя с папой с Днем дочери! После твоего появления на свет наша жизнь наполнилась смыслом и так продолжается до сегодняшнего дня. Будь счастливой, любимой и здоровой!

Доченька, желаю, чтобы ты была самой счастливой. Для нас с мамой это будем самая большая радость. С Днем дочери! Любим тебя и крепко целуем!

Доченька любимая,

Светлый человек.

Будет пусть счастливым

Долгий женский век.

Если будет радостью

Жизнь твоя полна,

Значит не напрасно

Жизнь прошла моя.

Будь здорова, милая,

Оптимисткой будь.

Отметай не главное,

Выбирай лишь суть.

Мой любимый ангелочек,

Доченька родная.

Моя крошка золотая,

Светлая такая.

В жизни мудрой будь всегда,

Избегай ошибок.

Будет жизнь пускай полна

Ласковых улыбок.

Пусть всегда с тобой по жизни

Будет половина —

Настоящий и любимый,

Преданный мужчина.

Прибежала кошечка

С самого утра:

Кто забыл про доченьку?

Хватит спать! Пора

С праздником поздравить

Доцю, поспеши,

Дорогую лапушку,

Свет твоей души!

Милый ангел-доченька,

Радость моих дней,

Будь здорова, счастлива

И свети вдвойне!

Дочя, выгляди всегда отлично,

Веди себя достойно и прилично,

Энергией жизни наполняйся

И в чувствах ласковых купайся!

Осуществляй свои мечты,

Впечатлений тебе, доброты,

Искренних друзей, настоящих,

И глаз всегда радостью горящих!

Девочка любимая,

Спешу тебя поздравить.

Доченька — ты умница.

И нечего добавить.

Пусть и дальше для тебя

Дорога будет гладкой,

Успехи в чувствах и делах,

И в полном все порядке.

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Гарним обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

Тобі, моя доню, тобі

всі помисли наші та мрії.

І серце наше назавжди,

Любов, піклування, надії.

Цвіти, моя доню, цвіти,

Хай ангел хоронить від злого,

Для тебе відкриті світи

Молися Всевишньому Богу.

Рости, наша доню, рости

На радість, на щастя, на втіху.

Стежинку свою віднайди

І плач завжди тільки від сміху.

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива!

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!