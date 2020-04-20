На площади Свободы у Дома правительства в столице Республики Северная Осетия - Алания Владикавказе проходит митинг против режима самоизоляции. Его участники возмущены тем, что из-за ограничений многие потеряли работу, а местные власти не разъясняют населению эпидемиологическую ситуацию в регионе.

20 апреля на площади у Дома правительства собрались, по разным оценкам, от нескольких сотен до полутора тысяч местных жителей.

Они потребовали назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым, поддержать растерянных из-за недостатка информации людей и выступили против режима самоизоляции, а также переносе даты дня празднования окончания Великой Отечественной войны на 3 сентября.

Видео: YouTube/ Срочные новости

В разгаре акции к жителям вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

"Не я придумал эту политику. От этой болезни есть одно средство: посидеть дома. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою", - сказал он.

Протестующих слова Битарова не впечатлили, и они продолжили выкрикивать: "В отставку!"

Видео: YouTube/ РБК

На место прибыли подразделения полиции и Росгвардии, которые начали задерживать собравшихся и оттеснять их с улиц. В свою очередь митингующие принялись бросать в силовиков камнями.

Ко всем прежним требованиям у собравшихся добавились новые: освободить задержанных участников акции, в том числе ее инициатора Вадима Чельдиева.

К вечеру силовикам удалось вытеснить протестующих с площади Свободы. Вход на площадь перекрыли, однако митингующие не разошлись.

Журналист из Владикавказа Заур Фарниев объяснил, почему именно там так много недовольных самоизоляцией.

"...В Осетии очень много людей - такси, салоны - мимо налогов работают, потому что выхода другого нет. Естественно, когда вот эти все ограничения начались, у них начались проблемы, естественно, появилось возмущение", - сказал представитель СМИ.

Как сообщала "Страна", сегодня устроили забастовку (правда, онлайн), и жители российского Ростова-на-Дону. Они выразили протест относительно карантина, не покидая домов.

Мы также писали о митинге за отмену карантинных ограничений, который прошел в Бразилии. В нем принял участие глава страны Жаир Болсонару.