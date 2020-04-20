По состоянию на вечер 20 апреля качество воздуха в Киеве и Харькове восстановилось до приемлемых значений.

Об этом свидетельствуют данные с сервиса saveecobot, который показывает количество вредных частиц в воздуха в режиме реального времени.

Так, показатели качества воздуха в Харькове вернулись к нормальным значениям - от 0 до 50. Данный уровень говорит о том, что прогулка на свежем воздухе не обернется проблемами со здоровьем.

Что касается украинской столицы, то загрязнение воздуха еще не до конца нейтрализовано, однако на карте видно, что опасных значений в Киеве уже нет. В разных районах города и на окраинах Киева значения загрязнения воздуха колеблются от 0 до 116 единиц (вредный уровень).

Напомним, на прошлой неделе в Киевской и Житомирской областях начались лесные пожары, гарь от которых ветер разнес в сторону крупных городов. Кличко рекомендовал не покидать дома из-за опасного уровня загрязнения воздуха, ведь столица впервые стала самым грязным городом в мире.

Как сообщала "Страна", примерно с 17 апреля лесные пожары начались и в Харьковской области, что также спровоцировало резкое падение качества воздуха в центре региона.