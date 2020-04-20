Компания Walt Disney планирует прекратить платить зарплату более чем 100 тысячам своих сотрудников, что составляет почти половину всех сотрудников компании. Работников, отправленных в неоплачиваемый отпуск, обеспечат медицинским пособием.

Об этом сообщает ВВС.

Лишение зарплат сотрудников Disney - мера борьбы компании с последствиями пандемии коронавируса.

Прекращение этих выплат позволит компании экономить около 500 миллионов долларов каждый месяц. Также в компании заявили, что они обеспечат медицинское пособие для сотрудников, отправленных в неоплачиваемый отпуск. Однако американским сотрудникам рекомендовало обратиться за помощью к правительству США, которое выделило гражданам экономический пакет помощи на $2 трлн.

При этом за последние 3 месяца 2019 года Disney получила доход в размере 1,4 миллиарда долларов за свои парки и продукцию.

Напомним, все тематические парки и отели компании Walt Disney в Европе, США и Азии закрыты и пока неизвестно, когда смогут заработать снова.

Как сообщала "Страна", количество жертв коронавируса в США стремительно приближается к 40 тысячам.

При этом по данным The Washington Post, дефицит бюджета США из-за коронавируса может достигнуть $4 триллионов.