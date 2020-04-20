Кабинет министров Украины ожидает пика заражения коронавирусной инфекцией в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Как сообщает сайт президента Украины, об этом Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На совещании участники подробно обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением Covid-19. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.

Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка из-за перезагрузки оборудования. В целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.

Это не первая дата ожидаемого пика. Ранее в Минздраве предполагали, что пик придется на 17 апреля.

Потом датой пика называли 22-23 апреля. А вчера появилась информация о расчетах, согласно которым пик выпадет на 2-5 мая.