В Киеве 21 апреля ожидается порывистый северо-западный ветер. Существенные осадки маловероятны, температура в столице будет в пределах +3 градусов ночью и до +10 во вторник днем.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, температура в Киеве ночью +1...+3, в окрестностях - заморозки, около 0-2 градуса. Завтра днем ​​+8...+10 градусов.

По всей территории страны 21 апреля ожидается ветер с севера, в восточных областях - северо-западный, умеренный, временами порывистый. Дожди наблюдаются в восточной части Украины, в Крыму, а также в приазовской части Запорожья. Немного влажности приходится на линию Полтава-Харьков, но до самого Харькова не дотягивает, сообщает синоптик.

Дожди 21 апреля вероятны на Левобережной Украине (в Черниговской, Полтавской, левобережной части Киевской и Черкасской областях, Ред). На остальной территории - сухая погода. Во вторник ночь еще будет холодной, +1...+5 градусов, местами заморозки 0-3 градуса, но и день завтрашний не сильно порадует теплом, +8...+13 градусов практически повсеместно в Украине.

В ближайшие выходные в Украине дождей существенно увеличится, а во второй половине недели ощутимо потеплеет.

Как сообщала "Страна", качество воздуха в Киеве и Житомире приближается к норме.

Напомним, на Пасху Закарпатье дважды ударило подземными толчками землетрясения.