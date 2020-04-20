Власти Житомирской области оценивают убытки, причиненные местным жителям масштабными пожарами. А Кабинет министров планирует рассмотреть вопрос о компенсации этих убытков уже на текущей неделе.

Как сообщает сайт президента Украины, об этом сегодня Владимиру Зеленскому доложили на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов.

"Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома. Если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно, и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период", - отметил Зеленский.

Главе государства доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Многие из сгоревших домов были пустыми.

Жертв среди населения нет, также сообщили президенту.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности. Изменения законодательства о мерах противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

Ранее "Страна" писала, что 13 апреля Верховная Рада приняла законопроект №2339, которым увеличиваются штрафы для поджигателей травы и создание других пожароопасных ситуаций.

Мы также сообщали, что в ликвидации пожаров на Житомирщине участвует военная техника.