На Донбассе один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения в понедельник 20 апреля вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом говорится в сводке ООС в Facebook.

"Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Военным оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военное медицинское учреждение. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Также сообщается про бой с применением противником ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у населенного пункта Южное; работу вражеского снайпера по позициям Новоалександровки; в районе Марьинки враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Тишина соблюдается на участках разведения №1, №2 и №3, ситуация в этих регионах остается стабильной.

Как сообщала "Страна", штаб ООС сообщил о пяти обстрелах на Донбассе за пятницу. 4 апреля штаб ООС заявил о 16 обстрелах на Донбассе.

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