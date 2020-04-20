Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что все священнослужители, нарушившие в день празднования Пасхи карантин, будут привлечены к ответственности. Это может быть даже лишение свободы.

Об этом чиновник сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в этот день, и не дай Бог умрет, это может быть уголовный срок, лишение свободы. Если никто не заболеет - и это покажет статистика в течение ближайшей недели-полутора - это будет штраф или условный срок. Но никто оставлять это просто так не будет", - предупредил Геращенко.

Он добавил, что большинство церковников выразили готовность соблюдать ограничительные меры.

"В основном подавляющее большинство церковных служителей, пастырей согласились с тем, что нужно соблюдать правила карантина и не пускать людей в храмы, где в ограниченном пространстве вирус может передаваться", - сказал зам Авакова.

Как сообщала "Страна", на Пасху полиция зафиксировала 19 нарушений карантина в 13 областях.

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