Экономика европейских стран находится в тяжелой рецессии из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции и вряд ли быстро восстановится после окончания карантинных мер. В МВФ сообщают, что экономика Германии в 2020 году может сократиться на 7,5%, а экономика Испании может упасть от 6,8% до 12,4%.

Как сообщает Reuters, на восстановление экономики ФРГ потребуется много времени из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Последствия карантина могут оставаться в силе в течение длительного периода. "Существенные ограничения, вероятно, останутся до тех пор, пока не будет доступно такое медицинское решение, как вакцинация. Именно по этой причине быстрое и сильное экономическое восстановление пока маловероятно", - говорится в сообщении.

В то же время МВФ ожидает, что экономика ФРГ в 2020 году сократится на 7,5%. В Бундесбанке признают, что экономика в первом квартале 2020 ощутила негативное влияние, но прогнозируется, что 2 квартал будет еще хуже на фоне сильного падения производства автомобилей и потребления домохозяйств.

Испанский центральный банк прогнозирует, что экономика страны должна сократиться в этом году между 6,8% и 12,4% в зависимости от того, как долго продлится карантин.

По данным ИЦБ, разрушения, понесенные испанской экономикой, были, как и в случае других стран, серьезными, хотя все еще сохранялась большая неопределенность. Ожидается, что подъем экономики может начаться во второй половине года, что приведет к "значительному восстановлению" в 2021 году с прогнозируемым ростом от 5,5% до 8,5%.

Как сообщала "Страна", в конце марта в МВФ констатировали наступление глобального экономического кризиса.

Также стало известно, что на восстановление экономики США от последствий эпидемии коронавируса уйдет всего несколько месяцев.

А по прогнозам Минэкономики, в Украине в 2020 году ВВП упадет на 4,2% и восстановится на 2,4% только через год.