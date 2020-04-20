Жители российского города Ростов-на-Дону устроили онлайн-забастовку под зданием правительства и краевой администрации региона. Сотни недовольных граждан выразили протест относительно карантина, не покидая свои дома.

Делают они это при помощи приложения "Яндекс.Карты", которое позволяет оставлять комментарии около важных инфраструктурных объектов, не находясь поблизости к этой точке.

, "Дайте возможность работать!", "Чем детей кормить?", "Вводите ЧС, жрать нечего, работы нет", - обращаются они к губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Таким образом около здания местных властей накопились сотни комментариев с требованием ввести режим Чрезвычайной ситуации в стране, что позволит временно не платить за коммунальные услуги и по кредитам. Другие требуют обеспечить финансовую или гуманитарную поддержку той половины россиян, которые остались без работы вследствие карантина.

Несмотря на это, особую панику в России не наводят - во многих городах самоизоляция является необязательной, потому немногие жители страны могут ссылаться на карантин, объясняя, почему не имеют средств на жизнь.

Позднее к протесту жителей Ростовской области присоединились и другие недовольные в Красноярском крае и Нижнем Новгороде. Отметим, по состоянию на 20 апреля в Ростове-на-Дону зафиксировано 292 зараженных коронавирусом россиянина, 13 из которых уже вылечились.

Напомним, за последние сутки в России значительно снизился прирост заболевших коронавирусом. Так, в стране зафиксировали еще 4 268 заражений коронавирусом, 44 человека скончались, хотя еще вчера в России выявили более 6 000 случаев. Всего в РФ 47 121 больных, умерло 405 человек, половина из которых - в Москве, а выздоровели - 3 446 человек.

Как сообщала "Страна", на следующей неделе Россия может выйти на этап, предшествующий пиковой заболеваемости коронавирусом. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.