В Украине собираются ввести новый вид наказания - вместо тюремного заключения появится пробационный надзор. Такие новшества предусмотрены в рамках второго этапа тюремной реформы.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

По словам Малюськи, внесение изменений в работу пенитенциарной системы предусмотрено в законопроекте, разработанном Министерством юстиции. "Мы внедряем абсолютно новую разновидность наказания - пробационный надзор. Пробационный надзор - это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет определенные обязательства - например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его перемещениями будет следить электронный мониторинг", - сообщил Малюська.

Малюська отметил высокую эффективность нового метода: люди, которые проходят пробацию уже сейчас, практически не совершают новых преступлений. Малюська добавил, что 98% таких людей абсолютно нормально ресоциализируются. Также по словам министра юстиции, в Украине планируют расширить применение общественных работ в качестве наказания и отмена ограничения свободы.

"Совершил преступление - отработай. Конечно, речь будет идти не о тяжких преступлениях. Речь идет о мелких преступлениях, где отправлять человека в места лишения свободы нет никакого смысла. Общественные работы будут применяться как основной, так и дополнительный способ наказания, например, вместе с пробационным надзором", - объяснил Малюська.

При этом ограничение свободы планируют заменить на пробационный надзор. "Ограничение свободы - это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его границы. Зачем такое наказание существует и какова его цель сейчас уже не очень понятно", - добавил Малюська.

Малюська рассказал, что в Минюсте хотят, чтобы условно-досрочное освобождение происходило на основании научно обоснованного статистического метода, риска повторного совершения преступления такими осужденными.

Как сообщала "Страна", у Зеленского предложили амнистировать заключенных из-за угрозы эпидемии коронавируса, глава Минюста Малюська поддержал эту идею.

Также мы писали, как Украина оказалась в лидерах рейтинга европейских стран с самым большим числом заключенных.