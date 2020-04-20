Еще у четырех военнослужащих Житомирского военного института имени С.П.Королева выявили заражение коронавирусом.

Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщило Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

"20.04.2020 подтверждено заболевание еще у 4 военнослужащих Житомирского военного института имени С.П.Королева, которые с 08.04.2020 года находились под наблюдением медицинской службы на обсервации в изоляторе военного института в связи с контактированием с больным лицом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в командовании медсил сообщили, что сейчас проводится плановое тестирование личного состава, который находится на обсервации.

Также отмечается, что ранее курсант Житомирского военного института контактировал с мамой, у которой был диагностирован коронавирус. После получения этой информации 8 апреля военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован.

После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 парень был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя.

Напомним, за прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины обнаружили еще 3 случая коронавируса. Общее количество инфицированных в ВСУ возросло до 35.

Также мы писали, что днем ранее в ВСУ за сутки коронавирус подтвердился еще у трех военных.