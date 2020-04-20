Вирусолог полагает, что ограничительные меры украинских властей во время пандемии коронавируса - это правильный шаг, но метро можно было и не закрывать.

Об этом доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Алла Мироненко рассказала в интервью РБК.

"Метрополитен можно было вообще, наверное, не закрывать, но не пускать в метро людей с открытым лицом, без маски. Через руки даже больше вероятность заразиться, чем через открытое лицо. Это, конечно, если в транспорте едет пять людей, а не, например, пятьдесят. Но в любом случае при плотном пассажиропотоке все должны быть в маске", - сообщила она.

По словам Мироненко, избежать распространения коронавируса в метро можно было бы, введя обязательную дезинфекцию рук.

Напомним, 17 марта в 23:00 Киевский метрополитен перестал работать. На дверях повесили плакат с предупреждением о том, что столичное метро не будет работать до конца карантина. Остановив метрополитен, власти Киева выполнили поручение президента Владимира Зеленского и решение Кабинета министров, направленное на предотвращение распространения коронавируса.

Как сообщала "Страна", глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о том, когда, по его мнению, в Украине снова запустят метро и другие виды общественного транспорта. По мнению министра этот процесс запуска следует производить постепенно и с учетом динамики заболеваний и летальных исходов от коронавируса.