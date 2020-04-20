В телевизионном марафоне "Мы люди" украинцев поздравили с Пасхой Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, митрополит Антоний, боксер Александр Усик, а также известного рок-музыкант Олег Карамазов и другие.

ТВ-марафон "Мы люди" длился 2 дня в эфире телеканала "112 Украина".

Проект начался трансляцией из Иерусалима - с хроники схождения благодатного огня. После чего были организованы включения из святых лавр, монастырей и приходских храмов украинской православной церкви, со всех регионов страны с трансляцией пасхальных богослужений.

Митрополит Онуфрий рассказал, что украинцы сейчас переживают испытание в виде вирусной болезни и должны переосмыслить свою жизнь, чтобы приготовиться к небесному раю.

Боксер Усик успел посвятить паски с крашанками и готовился праздновать светлый праздник в Киевской области. Он рассказал про спортивный карантин в спортзале и подготовку к новым поединкам.

Экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо сказал, что верит, что все образуется (разрешится конфликт на Донбассе, - Ред), если люди будут уметь общаться и договариваться.

В рамках проекта "Мы люди" с пасхальными приветствиями к украинцам обратились предстоятель украинской православной церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий, в прямом включении из Киево-Печерской Лавры со словом пастыря выступил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Приняли участие в телевизионном проекте и чемпион мира по боксу Александр Усик, радиоведущий Сева Новгородцев, политический обозреватель из Великобритании Ирина Мартин, рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов, доктор Ростислав Велихновский, продюсер Юрий Молчанов, солист Метрополитэн-Опера из Нью-Йорка Алексей Кузнецов, народный артист Украины Владимир Гришко.

Проект "Мы люди" объединил участников из Украины, Индии, Великобритании, Германии, Болгарии, Израиля и станет еженедельным телевизионным международным культурологическим проектом в эфире тв-Канала "112. Украина".

Как сообщала "Страна", глава УПЦ КП Филарет на Пасху причащал по 50 людей из одной ложечки.

Напомним, на Пасху в Киеве родилось более полусотни детей.

Также стало известно, что в Почаевской лавре перед Пасхой умер 76-летний монах. СМИ пишут о том, что у него был коронавирус.