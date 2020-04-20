В американском штате Кентукки увеличился ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом после протестов, которые состоялись на прошлой неделе, где митингующие призвали к отмене введенных карантинных ограничений.

Об этом заявил губернатор штата Энди Бешер, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас в Кентукки есть такие люди, которые говорят, что нам нужно немедленно открыть Кентукки. Народ, это может убить людей. Это несомненно убило бы людей", - приводят американские СМИ слова Бешера.

"Мы все еще находимся в разгаре борьбы со смертельным и чрезвычайно заразным вирусом. Давайте убедимся в том... что мы сейчас делаем все необходимое для защиты друг друга", - добавил губернатор.

Ранее Бешер отчитался, что в Кентукки выявили сразу 273 новых случая заражения коронавирусом, что является наивысшим суточным показателем в штате с начала пандемии. Кроме того, за сутки скончалось четыре зараженных пациента. В целом в штате диагностирован 2960 заражений, зафиксировано 148 случаев летального исхода пациентов с вирусом. 1122 больные выздоровели.

В среду, 15 апреля, во время брифинга губернатора протестующие собрались в столице Кентукки Франкфорте, требуя возобновления экономической активности в штате. Отмечено, что некоторые демонстранты стояли прямо возле кабинета, где проходила пресс-конференция Бешера, и кричали: "Открой Кентукки!"и "Ты не король". По данным СМИ, протесты против ограничений вспыхнули также в Огайо, Миннесоте и Мичигане.

По состоянию на понедельник в США выявлено 764 265 случаев заражения COVID-19, 40 565 инфицированных умерли. В то же время 71 012 зараженных лиц выздоровели.

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