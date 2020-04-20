Высший антикоррупционный суд отказал прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры в удовлетворении ходатайства о взятии под стражу бывшего нардепа от БПП и крупного застройщика Максима Микитася, который не внес залоговую сумму в размере 100 миллионов гривен в деле о присвоении чужого имущества.

Об этом сообщила следственный судья ВАКС Екатерина Широкая, вынеся соответственный вердикт в зале суда в понедельник, 20 апреля. Суд вел прямую трансляцию заседания на видеохостигнге YouTube.

"Так как на данное время этот залог не внесен, статья 182 (Уголовного процессуального кодекса - Ред.), учитывая материальное состояние и доходы Микитася, предоставляет мне возможность обратиться к судье с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14.05.2020", - заявила прокурор.

Однако, несмотря на очевидность того факта, что залог Микитасем не внесен, судья отклонила ходатайство прокурора.

Судья ВАКС отказалась взять Микитася под стражу, несмотря на неуплаченный залог. Вердикт - в начале ролика. Видео: YouTube / ВАКС

Напомним, Микитася задержали по подозрению в присвоении имущества в октябре 2019 года после того, как стало известно, что под его руководством "Укрбуд" заключил договор с Нацгвардией, по условиям которого стороны должны были построить дилой комплекс, а часть квартир и паркомест отдать в Нацгвардию.

Позднее договор изменили, поменяв место расположения положенных Нацгвардии квартир.

Тогда же Микитася задержали с возможностью выйти под залог в 80 миллионов гривен, которые тот заплатил. После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога 100 млн гривен, которую он обжаловал.

Денег пока не внес.

О ситуации с компанией "Укрбуд" мы подробно писали здесь.