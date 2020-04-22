Предлагаем гороскоп на среду, 22 апреля, для всех знаков Зодиака.

Читайте также гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам сегодня может прийти в голову интересная идея, которую можно успешно реализовать. Записывайте удачные находки, чтобы не забыть в повседневном потоке. Положительные эмоции может принести общение с близкими людьми, которых вы давно не видели.

Телец (21.04 - 20.05)

Совет дня: избегайте сегодня спешки во всем. Обдумывайте свои слова и действия, откажитесь от решения дел в авральном порядке. Постарайтесь почувствовать свой ритм и замедлиться, если в последнее время вы постоянно торопитесь.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Для Близнецов сегодня могут открыться новые перспективы. Многие предложения окажутся полезными, но будьте осторожны: сегодня вы будете склонны преувеличивать свои и чужие возможности и впадать в иллюзии.

Рак (22.06 - 22.07)

В среду могут дать о себе знать неурядицы финансового характера. Сегодня нежелательно давать обещания или занимать деньги в долг. А вот для домашних дел день вполне подходит. Наведение порядка в окружающем пространстве может привести в порядок и мысли.

Лев (23.07 - 23.08)

День может усиливать ваши текущие энергии и состояния. Слабые Львы могут натолкнуться на агрессию и непонимание, что выбьет из колеи. Сильных только подстегнет конкуренция и препятствия, и в конце дня они смогут похвастаться новыми достижениями.

Дева (24.08 - 23.09)

Среда может принести обновление, осуществление чего-то давно задуманного. Как в сфере работы, так и в сфере отношений. Насколько это новое окажется вам полезно и приятно - покажет время.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы сегодня могут оказаться на распутье, когда придется делать выбор из нескольких вариантов. Если вам трудно принять решение - подключите советы тех, кому вы доверяете. Кроме того, в процессе озвучивания проблемы, в голову может прийти и правильный выход.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня лучше не начинать новые дела и проекты. Соотношение потраченных времени, сил и денег в итоге может оказаться неадекватно полученному результату. Так что хорошо обдумайте поступающие предложения.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов сегодня может покинуть здравый смысл. Высока вероятность попасть под влияние иллюзий или искушений. Через некоторое время вы увидите ошибочность своих суждений и ожиданий. Так что постарайтесь не предпринимать активных действий в таком состоянии.

Козерог (22.12 - 20.01)

В среду Козерогам лучше не поддаваться азарту. Увлеченность может обойтись вам дороже, чем вы рассчитывали. Сосредоточьтесь на текущих делах - иначе нерешенные мелочи грозят накопиться, как снежный ком.

Водолей (21.01 - 20.02)

На ваши планы сегодня может наложить отпечаток самочувствие и настроение. Попытки игнорировать их и действовать вопреки - вряд ли приведут к результату. Так что лучше принять то, что ваша эффективность в среду может снизиться и уменьшить фронт задач.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Может обстоятельства последних дней складываются не совсем так, как вам хотелось бы, но все может быстро изменится и вы вновь почувствуете себя хозяевами ситуации. А пока лучше действовать в одиночку, наблюдая за действиями других людей и делая выводы.