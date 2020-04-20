Видеоконференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая должна была состояться в понедельник, 20 апреля, была перенесена из-за неотложного дела у немецкой коллеги.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале.

"Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела. Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное", - написал премьер.

По его словам, встречу решили перенести на удобное для всех время. Отметим, что дату новых переговоров Шмыгаль не уточнил.

Напомним, первый виртуальный визит в Германию главы украинского правительства анонсировали в Берлине в прошлую пятницу. Во время переговоров политики должны были обсудить двусторонние вопросы немецко-украинских отношений, процесс реформ в Украине и состояние выполнения Минских соглашений.

Также сообщалось, что главы МИД стран нормандской четверки могут провести видеоконференцию.