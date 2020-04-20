В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом.

В Ровенской области COVID-19 нашли у больных, которых уже собирались выписывать из больницы после лечения от заболевания.

Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно. По состоянию на утро 20 апреля на Ровенщине зарегистрировано 5 новых случаев заболевания COVID-19. Это жители Ровно в возрасте от 34 до 52 лет", — рассказал он.

По информации главы ОГА, всего в области сейчас коронавирусом болеют 319 человек. Лаборатория ждет результаты боле 60 тестов на болезнь.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет о возможных рецидивах коронавирусной болезни Covid-19 и подтверждает, что у ранее уже переболевших пациентов антитела для новой борьбы с вернувшейся инфекцией могут отсутствовать

Как сообщала "Страна", после нескольких десятков случаев, когда Covid-19 подтвердился у тех, кто уже считался выздоровевшим, в мире заговорили о том, что коронавирусом можно заразиться повторно. Собрали мнения специалистов из разных стран о том, что это может быть - рецидив или повторное заражение.

Также "Страна" писала, что в Москве проводят тесты на наличие иммунитета против коронавируса у контактировавших с больными.