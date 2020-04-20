В понедельник, 20 апреля, в Черновицкой области мужчина зарезал жену после тог, как между ними произошла словесная перепалка. После этого он пытался свести счеты с жизнью на глазах у маленького ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черновицкой области.

"На месте происшествия полицейские обнаружили мертвой 41-летнюю местную жительницу и ее 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что между ним и женой возникла ссора, во время которой он нанес женщине несколько ударов ножом. В результате полученных травм потерпевшая погибла", - говорится в сообщении.

По информации местных журналистов, после этого мужчина пытался свести счеты с жизнью на глазах у семилетнего ребенка: нанес себе два ранения в область легких и сердца. Сейчас он находится в реанимации.

Мужчина под Черновцами зарезал жену. Фото: facebook.com/policebukovyna

Полицию на место происшествия вызвал ребенок. Сейчас его отправили к соседям, с ним работает психолог.

Мужчина под Черновцами зарезал жену. Фото: facebook.com/policebukovyna

Напомним, во вторник, 7 апреля, во Львове на остановке зарезали лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка. Его дважды ударили ножом в сердце, он умер в больнице от полученных ран.

Также "Страна" писала, что полиция Черновцов дала свою версию происшествия, когда неизвестный злоумышленник смертельно ранил из огнестрельного оружия 32-летнего мужчину, которого медики скорой помощи везли в больницу под дулом пистолета.