В Винницкой области умерла первая зараженная коронавирусом пациентка, которая лечилась при помощи аппарата искусственной вентиляции легких.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной государственной администрации Винницкой области Владислав Скальский.

"Выявлено 330 случаев COVID-19. Выздоровели: 22 человека. К сожалению, наша тенденция нарушена. Есть один летальный случай - пациентка 79 лет умерла после длительного пребывания на аппарате ИВЛ", - сообщил Скальский.

По словам главы ОГА, всего врачи области провели 4 716 ПЦР-тестов, из них за последние сутки - 280. Сейчас на стационаре пребывают 54 пациента, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 20 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 710 случаев заражения коронавирусом. Вчера, 19 апреля в стране было выявлено 5 449 зараженных человек. Всего же за сутки болезнь выявили у 261 человека.

Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что по состоянию на понедельник, 20 апреля, 7 областей страны не подали никакой информации об итогах тестов на коронавирус.

Также "Страна" писала, что количество зараженных коронавирусом жителей Европы превысило миллион человек.