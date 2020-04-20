Украина потратит на содержание антикоррупционных органов 3,7 миллиардов гривен в 2020 году. При этом госбюджет получил от работы антикоррупционщиков всего 14 тысяч гривен, из которых почти 24% обеспечил лично глава НАБУ Артем Сытник, заплатив штраф за совершенное им коррупционное правонарушение.

Напомним, за первые три месяца 2020 году в государственный бюджет Украины поступило 14,25 тыс. грн, взысканных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Таким образом, директор НАБУ Артем Сытник, который был оштрафован на сумму 3,4 тыс. грн. постановлением Сарненского районного суда Ровенской области за совершение коррупционного правонарушения (постановление вступило в законную силу 13 декабря 2019), лично обеспечил в I квартале 2020 23,8% поступлений в государственный бюджет от борьбы с коррупцией.

На эту же ситуацию обратил внимание советник парламентского комитета по вопросам экономического развития Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

"Украина выделила на содержание антикоррупционных органов в 2020 году 3,7 миллиарда гривен. В первом квартале 2020 антикоррупционные органы принесли бюджету 14 000 гривен", добавил он.

К антикоррупционных органам эксперт относит ГБР, НАБУ, НАПК, Высший антикоррупционный суд, АРМА и САП.

"За 6 лет на 6 антикоррупционных органы расходы госбюджета составят 10,7 млрд. грн. Расходы на "антикоррупцию" с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!): - с 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020", - отметил экономист.

Фото: facebook.com/Viktor.Skarshevsky

Напомним, в течение января - марта 2020 у коррупционеров было конфисковано чуть более 14 тысяч гривен. Также мы писали, что директор НАБУ Сытник за март этого года получил почти 225 тысяч гривен зарплаты.

Ранее за весь 2018 год у украинских коррупционеров в бюджет конфисковали всего 5 тысяч долларов.