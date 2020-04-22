Пока США обвиняют Китай в "изобретении" коронавируса, в самой Америке, а вслед за ней и в других странах мира, обсуждают совсем другие теории заговора.

На днях Дональд Трамп остановил финансирование Всемирной организации здравоохранения. Что интересно, одним из ее главных частных спонсоров является миллиардер, основатель корпорации Microsoft и самых богатый человек планеты Билл Гейтс. Один из крупнейших в мире благотворителей, давно занимающийся темой создания вакцин.

Он раскритиковал шаг американского президента и пообещал продолжить давать деньги на ВОЗ. И финансировать создание вакцины против коронавируса.

При этом вокруг имени Гейтса в США начали появляться конспирологические версии о его личной заинтересованности в пандемии. В основном их озвучивают люди с правыми взглядами и сторонники Трампа. Но обвинения звучат в последнее время так часто, что о них написало даже влиятельное либеральное издание The New York Times, став на защиту Гейтса от нападок.

"Страна" разбиралась во всех "за" и "против" этой "теории заговора".

Версия 1. Гейтс создал коронавирус

Первая причина, почему Билла Гейтса обвиняют в создании Covid-19 - его же слова, прозвучавшие в 2015 году. Пять лет назад в ходе выступления перед публикой он предположил, что если в течение следующих десятилетий что-нибудь и убьет десять миллионов людей, то это будет острозаразный вирус, а не война.

"Не ракеты, а микробы. Отчасти это произойдет, потому что мы вложили огромные средства в ядерное устрашение. Мы вложили очень мало в систему предотвращения эпидемий. Мы не готовы к следующей эпидемии", - сказал тогда миллиардер.

При этом Фонд Билла Гейтса в октябре 2019 года профинасировал крупные антиэпидемические учения под названием "Событие 201". Там моделировалось заражение планеты новым типом коронавируса, который передается от летучих мышей.

Сценарий Event 201 такой: "Возникает вспышка нового зоонотического коронавируса, передаваемого от летучих мышей свиньям и далее к людям, который в конечном итоге становится эффективно передаваемым от человека к человеку, что приводит к серьезной пандемии. Патоген и болезнь, которую он вызывает, в основном моделируются на основе SARS (атипичной пневмонии), но он в большей степени передается в сообществе людей с легкими симптомами".

За 18 месяцев от коронавируса умрет 65 миллионов человек, предполагалось в сценарии.

Напомним, что уже в декабре в Ухане появился именно коронавирус, который, по самой распространенной версии, перешел от летучих мышей. То есть совпадение просто поразительное.

Комментируя это совпадение, американский институт Джона Хопкинса, который также финансировал учения, заявил, что "сейчас мы не прогнозируем, что вспышка nCoV-2019 убьет 65 миллионов человек".

Вторая причина косвенно связана с деятельностью Гейтса. У него с супругой Мелиндой есть фонд. Он был основан 20 лет назад. Основная деятельности - поддержка и улучшение системы здравоохранения, преодоление голода в бедных странах. За два десятилетия супруги потратили 54 миллиарда долларов на такого рода благотворительность.

Среди тех, с кем сотрудничает фонд, значится британский Институт Пирбрайта, который изучает вирусы домашних животных. Пару лет назад эти английские ученые запатентовали ослабленный штамм коронавируса, поражающий кур.

Дальше конспирологи продолжают мысль так: раз институт, который разрабатывал коронавирусы, финансировался Гейтсом - значит, он мог на его деньги создать и Covid-19.

Третья причина - Билл Гейтс с женой активно финансируют Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая для мировой общественности стала истиной в последней инстанции относительно коронавируса. В минувшем году супруги-миллиардеры покрыли почти 10% всего бюджета организации.

При этом именно ВОЗ возвела Covid-19 в ранг пандемии, ее рекомендации напрямую повлияли на все те жесткие карантинные меры, которые введены во многих странах мира сегодня.

То есть, говорят конспирологи, Гейтс мог приложить руку к пандемии для каких-то своих целей.

След Трампа в атаке на Гейтса

Важно сказать, что одним из известных обвинителей Билла Гейтса в создании коронавируса является человек Дональда Трампа. Бывший советник президента США Роджер Стоун не исключил причастность миллиардера к вспышке covid-19.

"Сыграл ли Билл Гейтс какую-либо роль в создании и распространении вируса – открытый вопрос для бурных дебатов. У меня есть друзья-консерваторы, которые говорят, что это смехотворно. А другие абсолютно уверены в этом. Я знаю наверняка вот что: он (Билл Гейтс - Ред.) и другие глобалисты определенно пользуются им (коронавирусом - Ред.) для принудительной вакцинации и вживления людям микрочипов, чтобы помечать тех, кто прошел тестирование", - сказал Роджер Стоун.

То есть соратники Трампа высказываются о деятельности Билла Гейтса, мягко говоря, нелестно. А финансовая поддержка миллиардером ВОЗ прямо противоречит отношению к этому президента США.

15 апреля Дональд Трамп распорядился остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Аргументов для такого шага американский лидер назвал несколько:

США платят ВОЗ 400-500 миллионов долларов в год в бюджет ВОЗ, тогда как Китай - 40 миллионов долларов;

Организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухани, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР;

Организация поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку.

В результате, по мнению Трампа, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

В день, когда президент США объявил о приостановке финансирования ВОЗ, Гейтс написал твит такого содержания.

"Остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения во время мирового кризиса в области здравоохранения так же опасно, как это звучит. Их работа замедляет распространение COVID-19, и если она будет остановлена, никакая другая организация не сможет заменить их. Мир нуждается в ВОЗ сейчас больше, чем когда-либо", - написал Билл Гейтс.

По случайности или нет несколькими днями ранее на сайте Белого дома появилась петиция под названием: "Мы призываем к расследованию в Фонде Билла и Мелинды Гейтс за медицинскую халатность и преступления против человечества".

Авторы петиции пишут, что "18 октября 2019 года, всего за несколько недель до объявления эпицентра коронавируса в Ухане, произошли два крупных события. Одним из них является "Событие 201", второе - "Всемирные военные игры", которые проводятся в Ухане. С тех пор был начат всемирный прорыв в отношении вакцин и биометрического отслеживания".

"На первом плане стоит Билл Гейтс, который публично заявил о своей заинтересованности в "сокращении прироста населения" на 10–15% путем вакцинации (некачественными вакцинами, вызывающими бесплодие - Ред.). Гейтс, ЮНИСЕФ и ВОЗ уже были достоверно обвинены в преднамеренной стерилизации кенийских детей путем использования скрытого антигена ХГЧ в вакцинах против столбняка. Конгресс и все другие руководящие органы не выполняют своих обязанностей для полного и публичного расследования", - пишут авторы обращения.

Петиция уже собрала 339 тысяч подписей при нужных 100 тысяч, чтобы ее рассмотрели в Белом доме.

То есть, трамписты подозревают миллиардера в том, что он под прикрытием коронавируса хочет провести новый этап вакцинации человечества, который резко сократит рождаемость тем, что вызовет бесплодие.

Бесплодие - это один из побочных эффектов некачественных вакцин.

Параллельно несколько дней назад Билл Гейтс, будто в подтверждение приписываемых ему глобальных планов, опубликовал статью во французской газете Le Monde.

Там он заявил, что страны "Большой двадцатки" должны больше денег тратить на создание и будущее производство вакцины от коронавируса. Причем с тем расчетом, что вакцинировать нужно будет сразу весь мир - даже те страны, которые не могут себе этого позволить. Иначе covid-19 снова вернется и в благополучные страны.

Версия 2. Гейтс ни в чем не виноват, его дискредитирует Трамп

Впрочем, сторонники Гейтса, а также ведущие либеральные СМИ США отметают эти конспирологические версии.

Предположить пять лет назад, что мир атакует вирус, он мог просто потому, что находится в теме данной проблематики - финансирует профильный фонд с 2000 года. Да и многие другие ученые об этом предупреждали - новый болезнетворный вирус может возникнуть в любой момент.

Причем коронавирусы, как наиболее перспективные вирусы для мутаций, обсуждались не только Гейтсом - но и даже предсказывались в сериалах.

В спонсировании Всемирной организации здравоохранения также нет ничего зазорного, пусть это и идет вразрез с мнением Трампа.

Более того, с начала эпидемии коронавируса Билл и Мелинда Гейтс выделили дополнительно 250 миллионов на борьбу с коронавирусом. Из них 100 миллионов на мероприятия по предотвращению распространения, 150 - на поиск новых методов диагностики вируса, разработку вакцин и помощь бедному населению Азии и Африки.

При этом в США есть филантропы, которые дали куда больше денег на вакцину, чем Гейтс.

New York Times в приведенной выше статье связывает атаку на основателя Microsoft с его враждой с Трампом. А все конспирологические теории, связанные с Гейтсом, считает дезинформацией.

"Дезинформация о Гейтсе является самой распространенной из всех ложных сведений о коронавирусе, отслеживаемых Zignal Labs, компанией по анализу медиа. Дезинформация включает в себя более 16 000 постов в Facebook в этом году о Гейтсе и вирусе, которые комментировались почти 900 000 раз, согласно анализу New York Times. На YouTube 10 самых популярных видео, распространяющих ложь о Гейтсе, размещенных в марте и апреле, были просмотрены почти пять миллионов раз. Гейтс попал под удар правых, которые дискредитируют тех, кто не согласен с Трампом в отношении вируса", - пишет издание.