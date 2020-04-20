В Соломенском районе Киева полиция задержала мужчину, который стрелял по прохожим из пистолета. Он пытался спрятать оружие от служителей закона в вазоне с цветком.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"… правоохранители узнали, что из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома. Поскольку добровольно впускать в помещение сотрудников полиции он отказался, то в дом они попали при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преступник пытался скрыть оружие от полиции, закопав его в вазон с растениями.

"…пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы", - говорится в сообщении.

В Киеве задержали мужчину, который стрелял по прохожим. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Задержанным оказался мужчина 1979 года рождения. Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений. В случае, если его вину докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве задержали мужчину, который стрелял по прохожим. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, вечером субботы, 11 апреля, мужчина устроил стрельбу на Броварском проспекте Киева в ходе выяснения отношений с водителем авто. Полиция быстро перехватила его авто и нашла разные виды оружия. Позже выяснилось, что мужчина уже не в первый раз устраивает стрельбу.

Ранее "Страна" писала, что припаркованный автомобиль "Мерседес" представительского класса был обстрелян в центре Киева. Инцидент произошел на улице Юрия Ильенко неподалеку от станции метро "Лукьяновская".