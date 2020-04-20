Китайские ученые заявили про успешные испытаниях инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах.

Результаты опытов ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Исследователи заявляют, что организовали пилотное производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc, которая заставила организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела и нейтрализовать как минимум десять разных штаммов вируса SARS-CoV-2.

"Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения Covid-19", – заявляют исследователи.

Для производства инактивированной вакцины ученые собрали образцы жидкости из легких пациентов, которые страдали от коронавирусной инфекции в Китае, Италии, Испании и Великобритании.

Первые опыты на крысах и мышах показали, что животные хорошо переносили вакцинацию. Добившись успеха, медики проверили действие вакцины на макаках-резусах. В этом случае ученые сперва добились того, чтобы у животных появилась иммунная реакция, и только потом попытались заразить их коронавирусом нового типа. Эти опыты показали, что троекратное введение вакцины значительно снижало остроту симптомов болезни.

Как сообщала "Страна", жительнице Сиэтла первой ввели экспериментальную вакцину от коронавируса.

Однако ВОЗ сообщает, что эпидемия коронавируса не достигла пика, вакцина появится не раньше, чем через год.

В настоящее время в разработке находятся 70 вакцин от коронавируса. Дальше всех продвинулись ученые Китая.